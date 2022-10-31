هيئة الاستثمار تدعو الشركات القطرية لتوسيع نشاطها في مصر: استفيدوا من الرخصة الذهبية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، حيث التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، والدكتور محمد سامح عمرو، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي للكابلات، والمهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة بنية، ومسؤولي عدد من الوزارات، والجهات الفاعلة في ملف الاستثمار، وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والسياحة.

تحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أنّ نجاح الشركات القطرية العاملة بمصر واستدامة عملها، يمثل عاملا أساسيا لتحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر، داعيا الوفد القطري للاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة المصرية لقطاع الاستثمار، لافتا إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تتقدم للحصول عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام الجانب القطري، مؤكدا التزام الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء مختلف الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، وتنظيم زيارات تفقدية لهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

وأكد عبدالوهاب، أنّ بيئة الاستثمار في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديث وتطوير الحوافز الضريبية والاستثمارية، وفقا للقطاعات والمناطق التي يتم الاستثمار فيها، كما أقرت الحكومة مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة 5 سنوات متصلة تجدد طوال فترة المشروع.

من جانبه، أكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، تشجيع مجتمع الأعمال القطري، على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات متعددة بين مجتمعي الأعمال في البلدين تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لزيادة حجم الاستثمارات القطرية، وبما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين.

فرص واعدة للاستثمار في مصر

وأعلن الجانب القطري اهتمامه بفرص الاستثمار بقطاعات الصحة والتعليم في ظل السوق المتنامية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء مجموعة من الفنادق الكبرى، خاصة في محافظات الدلتا وشمال الصعيد.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التى جمعت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولين قطريين على مدار الأشهر الماضية، وفي إطار خطة حكومية لإنعاش تدفقات الاستثمار العربية والأجنبية إلى مصر، حيث أجرى مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار زيارة ترويجية إلى قطر، شهدت عقد لقاءات مع صُناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر، وتلا الزيارة استقبال وفد قطري برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلي كبرى الشركات القطرية المهتمة بتدشين استثمارات جديدة في مصر.