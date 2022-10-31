رئيس «الصناعات الهندسية»: منح الرخصة الذهبية للمصنعين يحرك عجلة الإنتاج

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمصنعين لمدة 3 أشهر، خلال مشاركته في الاحتفال بمئوية اتحاد الصناعات، «سيكون له دور كبير في تحريك عجلة الصناعة».

وأضاف «لا توجد لدينا رفاهية الوقت حاليا، في ظل المتغيرات العالمية التي انعكست على اقتصادات العالم»، مشيرا خلال مشاركته في الملتقى الدولي الأول للصناعة، إلى أن «غرفة الصناعات الهندسية تشارك في الملتقى بجناح على مساحة 2000 متر للشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية بمختلف قطاعاتها».

دور مبادرة إبدأ في دعم الصناعات الهندسية

وأثنى المهندس على مبادرة إبدأ، مؤكدا أنها تلعب دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعات الهندسية، والعمل على توطين مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، ومنها مصنع لإنتاج الكومبروسور، من خلال عقد شراكات مع مصانع الأجهزة المنزلية الكبرى في مصر، خاصة أنه جزء أصيل ورئيسي في صناعة الثلاجات وأجهزة التكييف، وكنا نعتمد فيه على الاستيراد من الخارج.

فرص الصناعات الهندسية في النمو

وأضاف أن الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، التي تملك فرصا كبيرة للنمو في مصر، مشددا على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة، «ما نلمسه مع كل المسئولين والقطاعات الحكومية بشكل مباشر».

وأشاد المهندس بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة ودعم القطاع الخاص، وإزالة العقبات التي تواجهه، مؤكدا أن «هذه التوجيهات تضع على كاهلنا مسئولية كبيرة لتعميق وتنمية الصناعة المحلية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتحقيق وفرة في المنتجات المؤهلة للتصدير».