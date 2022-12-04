نقل الرئيس السوداني السابق للمستشفى بقرار من المحكمة

أفادت قناة «طيبة» السودانية، اليوم الأحد، بنقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية عاجلة، وذلك بقرار من المحكمة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت الشهر الماضي، الرئيس السوداني السابق عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، وبعض القيادات السابقة إلى سجن كوبر، بعد 9 أشهر قضوها في المستشفى تمتعوا فيها بالمعاملة الصحية الخاصة، وذلك بحكم من المحكمة، بحسب قناة «العربية» اليوم.

تقارير طبية

وكان البشير ونائبه أمضيا أشهرا في مستشفى علياء لتلقي العلاج بموجب تقارير طبية، واستمر الدفاع في تقديمها للمحكمة، معللين أنهما بحاجة إلى إشراف طبي بصورة دائمة.