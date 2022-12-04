سياسي روسي يطالب باستخدام الكلاب الانتحارية في أوكرانيا

قالت صحيفة أوريل تايمز، أن فيكتور ماكاروف، نائب الحزب الشيوعي في مدينة أوريول الروسية، اقترح أن تقوم القوات الروسية، باستخدام الكلاب الضالة كمفجرين انتحاريين «لتفجير الدبابات» في أوكرانيا.

وذكر ماكاروف هذا المقترح، في جلسة حديثة للجمعية التشريعية، إذ اقترح فيكتور ماكاروف سابقًا، إرسال الكلاب إلى الصين، ولفتت تعليقات فيكتور ماكاروف انتباه كيفين روثروك، مدير التحرير في جريدة ميدوزا، والذي نشر تغريده على موقع تويتر، وقال فيها «يريد نائب شيوعي في منطقة أوريول الروسية تدريب الكلاب الضالة على الركض في الدبابات الأوكرانية كمفجريين إنتحاريين».

وذكرت صحيفة أورويل تايمز، أن النائب الشيوعي ماكاروف كانت لديه أفكار مماثلة في السابق، حيث كان لديه مقترح لشحن هذه الكلاب الضالة إلى الصين، لكن رفض زملاء النائب كلا الفكرتين لاحقا.

وكان الاتحاد السوفيتي، أول من استخدم هذا التكتيك العسكري في الحروب والعمليات القتالية، منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، كما حقق هذا التكتيك تفوقا للسوفيت على الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، إذ كان يتم تدريب الكلاب علي حمل المتفجرات، واستهداف الدبابات العربات المدرعة والأهداف العسكرية الآخري.

كما لحقت أمريكا بالاتحاد السوفيتي، واتبعت هذا التكتيك العسكري في عام 1943، خلال الحرب العالمية الثانية لاستهداف الدبابات الألمانية، وذلك وفقا لموقع جامعة مشاه البحرية الأمريكية.