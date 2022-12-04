أوكرانيا تعلن التصدي لهجمات روسية بالقرب من 17 منطقة في لوهانسك ودونيتسك

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت لهجمات معادية بالقرب من 17 مستوطنة في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وذكرت الهيئة، في تقرير صباحي نُشر على صفحتها على موقع فيسبوك اليوم- أن القوات الأوكرانية تصدت لهجمات روسية خارج مستوطنات بلوشانكا وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك وبيريستوف وبيلوهوريفكا وياكوفليفكا وسوليدار وباخموتسكي وباخموت وأوبتين وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوميفكا وفوديانكي وبيرفومكا وكذلك في منطقة دونيتسك.

القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 ضربات صاروخية

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 ضربات صاروخية و16 ضربة جوية وأكثر من 30 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ومناطق مأهولة بالسكان على طول خط التماس.

بينما أصابت الصواريخ الروسية البنية التحتية المدنية في مستوطنتي شيفتشينكوف في منطقة خاركيف وكراماتورسك في منطقة دونيتسك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة.