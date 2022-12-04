رئيس «الشعب الجمهوري»: مخرجات لجان الحزب ستكون مدخلاتنا بالحوار الوطني

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب أول من أيد مبادرة الحوار الوطني فور إطلاقها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، كونها دعوة تجمع شمل المجتمع المصري.

وأضاف حازم عمر خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري بمقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس، وضعنا خطة شاملة للتجاوب مع الحوار الوطني، تمثلت في تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني داخل الحزب، وذلك بهدف وضع رؤية شاملة لطرحها على طاولة الحوار الوطني.

وحول طرق تشكيل اللجان الفرعية داخل الحزب قال حازم عمر، «تشكيل اللجان شمل جميع أطياف المجتمع المصري، حرصنا على أن يكون الأشخاص المعنين بتمثيل اللجان من كل نواحي الجمهورية، وذلك بهدف وضع أصابعنا على كل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري بشكل كامل»

واختتم رئيس حزب الشعب الجمهوري حديثه، مطالبا كل الممثلين للجان الحزب، ببذل قصارى جهدهم لرصد كل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري بشكل تفصيلي وشامل، وذلك من أجل وضع خطة استراتيجية واضحة، يتبناها طاولة الحوار الوطني.