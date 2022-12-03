عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: جلسة اليوم ناقشت قضايا الشباب والبطالة والطلاق

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الـ15 أسدلت الستار على النقاشات المتعلقة بالمحاور الثلاثة بجلسات الحوار الوطني، إذ أنها شهدت نقاش حول القضايا والعناوين والملفات، التي تندرج تحت المحور المجتمعي، مثل قضية الشباب، السكنية، الأحوال الشخصية، التعليم، وغيرها من الملفات المهمة، وبهذا يكون مجلس الأمناء، توافق على الموضوعات التي تندرج تحت المحور السياسي والاقنتصادي والمجتمعي.

الهدف بحث القضايا التي تهم المواطن

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجلسة الـ15 اتسمت بالدراسة والبحث العميق، فضلا عن روح الجدية التي انعكست على طريقة وآليات النقاش من أجل الموضوعات، إذ أن الهدف الرئيسي بين مجلس الأمناء هو البحث القضايا التي تهم المواطن، وإعطائها أولوية قصوى.

وأوضح أن الجلسة استمرت قرابة 7 ساعات، تباينت وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمناء، واستمر النقاش حتى تم التوافق على الشكل النهائي في المحور المجتمعي.

وأضاف جمال الكشكي، أن من ضمن القضايا التي ناقشها مجلس ملف الأحوال الشخصية، مما يمثله من أهمية قصوى داخل المجتمع، بداية من الطلاق وأسبابه، وكيفية الحد منها.

وأكد أن الاجتماع المقبل من الحوار الوطني، ومن المتوقع أن تكون خلال أيام، سيجري خلالها اختيار أسماء الخبراء والشخصيات العامة، التي تشارك في النقاش الجلسات الرئيسية كل في تخصصه وخبراته، وأن هناك آليات لاختيار هذه الشخصيات، ومعايير تتمثل في المشهود له في الخبرة، والتخصص وحسن السير والسلوك، والمصداقية لدى المجتمع.