«الشعب الجمهوري» يعقد مؤتمرا صحفيا لبحث محاور الحوار الوطني بعد قليل

يعقد بعد قليل، حزب الشعب الجمهوري، مؤتمرا صحفيا بمقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس؛ لبحث جميع المحاور التي يتبناها الحوار الوطني، وذلك بعد أن شكل الحزب لجانا فرعية مكونة من مختلف أماناته بالتوازي مع لجان الحوار.

ويشارك في المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، وعدد من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.