«الصحة» لـ إيمان الحصري: تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن لمدة يوم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بإضافة فئة الصيادلة في إعطاء الحقن للمرضي شريطة الحصول على التأهيل والتدريب اللازم، يتم بشرط وجود روشتة طبيبة.

دورة طبية للصيادلة في إعطاء الحقن

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تسعى إلى تأمين المواطن بشكل تام من الناحية الصحية، كذلك حماية الطرف الخاص بمؤدي الخدمات الطبية: «نسعى لحماية الطرفين، وسنعطي دورة تدريبية للصيادلة لإعطاء الحقن».

الدورة الطبية في المستشفيات الجامعية

واستطرد: «الدورة الطبية مدتها لا تزيد على يوم في المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة أو الأماكن التي تعتمدها وزارة الصحة والإسكان، ومنذ 4 أيام أصدرنا كتاب دوري لوكلاء الوزراء لإرسال المدربين إلى مركز الأميرة فاطمة لتدريب الصيادلة حتى يتمكنوا فيما بعد من تدريب الراغبين من الزملاء الصيادلة في محافظاتهم».

وأوضح أنه حتى الآن لم يثبت وجود أية أدوية مغشوشة في مصر خاصة فيما يخص المضاد الحيوي، مشيرا إلى أن وجود حساسية تجاه أيا من العقارات أمر متكرر الحدوث من قبل المرضى: «لا علاج عن طريق الحقن ليس الأولوية الأولى بالعلاج، ولكن يلجأ إليه بعد استنفتاذ الطرق الأخرى، وعندنا ثقافة الاستسهال، ولا يجب التعامل مع المرض بمثل هذا الشكل، والتشخيص الطبي له أساليبه ومبرراته».