«الصحة»: انتهاء الموجة الفيروسية الحالية بمجرد دخول فصل الشتاء

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الموجة الفيروسية المنتشرة حاليا، لم تقتصر على المدارس وحدها، لكنها طالت المنازل أيضا، مشيرا إلى أن مثل تلك الفيروسات، دائما تكون فيروسات منتشرة ومتكررة الحدوث، خاصة في فترة الخريف وبدايات الشتاء.

عبدالغفار: الموجة الفيروسية بدايتها قوية دائما

أضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن انتشار جائحة كورونا مع بداية عام 2020، كان الحدث الأقوى، الذي دفع الكثير من المواطنين أن يتناسوا مثل تلك الموجات الفيروسية، موضحا أن أي موجة فيروسية، دائما ما يكون لها بداية وتصاعد ثم انخفاض، متوقعا أن تنتهي تلك الموجة الفيروسية، بمجرد دخول فصل الشتاء.

ضرورة غسل الأيدي وتنظيف الأسطح

نصح المواطنين، بضرورة العمل على رفع المناعة الخاصة بالجسد، من خلال الاهتمام بالتغذية الجيدة، وشرب السوائل بكثرة والتهوية الجيدة، وتنظيف وتطهير الأسطح والأيدي، وفي المناطق المزحمة أو قليلة التهوية، يجب على الشخص ارتداء الكمامات، وعدم التهاون بها، مع الحصول على تطعيم كورونا.