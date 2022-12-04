«الصحة» لقناة الحياة: قرار جديد يتيح للصيادلة إعطاء الحقن للمرضى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التشريعات الخاصة بوزارة الصحة، كانت تبيح للطبيب وحده أن يعطي الدواء عن طريق الحقن، ثم جاء القرار الصادر من قبل وزير الصحة عام 1972 برقم 363، ليسمح لخريجي كليات التمريض ومدارس التمريض، أن يعطوا الدواء عن طريق الحقن.

عبدالغفار: إعطاء الحقن يشترط وجود روشتة طبية

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار وزير الصحة الحالي، يضيف فئة أخرى بشرط الحصول على التأهيل والتدريب وهم الصيادلة، على أن يقوموا بإعطاء المرضى الحقن إما بالعضل أو تحت الجلد، شرط وجود روشتة طبيبة.

يجب أن يلتزم الصيدلي بالوصفة الطبية بالروشتة

واستطرد: «يجب أن يلتزم الصيدلي بالوصفة الطبية الموجودة في الروشتة الطبية، وهي ضوابط واضحة موجودة في قرار الوزير الأخير، وذلك للصيادلة الذين حصلوا على التأهيل المناسب الذين يمكنهم إعطاء الحقن عبر الطريقتين المعروفين سالفا».

وأوضح أن الوزير دعا إلى اجتماع حضره رئيس لجنة الصحة والمشرفين على نقابة الصيادلة والمستشار القانوني للوزير، وفيه تم طرح الأمر على كل المعنيين، حتى يكون هناك توافق مجتمعي من كل الجهات على القرار المصدر من الوزير.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت وفاة 1.2 مليون شخص سنويا بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وحال استمر الناس على ذلك فيرتفع الرقم إلى 10 مليون وصولا لعام 2050، متابعا: «من المحتمل أن نصل لمرحلة أننا لا نجد مضادات حيوية قادرة على القضاء على بعض البكتيريا، ويجب أن يكون هناك ترشيد لذلك الأمر، والمضادات الحيوية لا تستخدم في الالتهابات الفيروسية».