قافلة طبية للكشف المبكر عن «الكبد الدهني» بجامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة بعيادة كلية الحقوق للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني والوزن المثالي، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، للوقاية من تليف الكبد والأورام السرطانية.

توفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية

كما نظمت جامعة القاهرة قافلة طبية علاجية للمسنين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في عدة تخصصات طبية شملت أمراض الباطنة، والرمد، والعظام، والأمراض النفسية، وذلك بمركز رعاية المسنين بالجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة ودور الجامعة الخدمي والتنموي، والحرص على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 55 حالة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح «الخشت»، أن الحملة التي أطلقتها الجامعة للكشف المبكر عن الكبد الدهني ضمت نخبة متميزة من أساتذة كلية طب قصر العيني، وتم خلالها إجراء الكشف على أكثر من 68 حالة وإجراء التحاليل الطبية والسونار لعدد 45 حالة، مشيرًا إلى استخدام جهاز ثلاثي الأبعاد للكبد لـ 50 حالة ثبت إصابتها بالكبد الدهني، كما تم قياس الطول والوزن وعرض الحالات المُصابة على دكتور تغذية لتوعيتهم بالعادات الغذائية السليمة.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانا

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة جميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة بهم وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم وتحسينها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الحملات التي تنظمها جامعة القاهرة لمنسوبيها تهتم بتوفير الخدمات الطبية المتميزة لهم، وتساهم بشكل فعال في النهوض بحالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن الحملة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان.