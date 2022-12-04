عميد إعلام جامعة القاهرة: 64 مرشحا بانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلقت اليوم في كلية الإعلام جامعة القاهرة الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب للفرقة الأولى، إذ يتنافس الطلاب على مقاعد اللجان الثلاث العلمية والاجتماعية والأسر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.

مقر لجنة انتخابات الطلاب

وفي مستهل فعاليات جولة انتخابات اتحاد الطلاب، تفقدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مقر لجنة انتخابات الطلاب في قاعة المائدة المستديرة بالدور الخامس، إذ جرى توزيع بطاقات الاقتراع على الطلاب، واطمأنت على سير العملية الانتخابية ويسر تنظيمها، من خلال أعضاء لجنة انتخابات الطلاب بإشراف د. حياة بدر وبمعاونة إدارة رعاية الشباب بالكلية.

الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الكلية استعدت بشكل جيد قبل انطلاق جولة انتخابات اتحاد الطلاب، موضحة بأن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد الالتزام الكامل بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتشديد على عدم السماح بالتدخل بأية صورة في إرادة الطلاب، والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه أو يطرحه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

وأضافت أن استعدادات كلية الإعلام لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2022/2023، جاءت في إطار الحرص على تقديم تجربة لممارسة ديمقراطية حقيقية، وذلك في إطار ما أعلن عنه رئيس جامعة القاهرة عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

من جانبها قالت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب إن الكلية استعدت بكامل طاقتها لانتخابات اتحاد طلاب الكلية وأن الانتخابات الطلابية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور الطلاب والمشاركة في صناعة القرار من خلال التجربة الانتخابية الطلابية، موضحة بأن كلية الإعلام حريصة على تيسير جميع الإجراءات الخاصة للعملية الانتخابية من أجل خروجها بصورة مشرفة تليق بمكانة الكلية والجامعة.

وأشارت إلى أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت تقدم 64 مرشحا لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية للعام الجامعي الحالي 2022/2023، وذلك بعد سحب 72 استمارة للراغبين في التقدم للانتخابات الطلابية، والتي بدأت يوم الخميس الماضي 24 نوفمبر بفتح باب الترشح، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وبعدها بدأت مرحلة تلقي طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، إلى أن جرى إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر الماضي.