مخرج «Blonde» الأمريكي: الفيلم أثار غضب الكثيرين لأنه عرض الحقيقة

كشف «أندرو دومينيك»، مخرج فيلم «Blonde» أنه استمتع برد فعل الجمهور تجاه الفيلم الذي يتناول حياة أسطورة السينما الأمريكية الراحلة «مارلين مونرو»، مشيرا إلى أن الفيلم الخيالي عن حياتها أثار غضب الكثير من الناس بعد عرضه الأول على منصة «نتفليكس»، في سبتمبر الماضي، وذلك خلال تواجده في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وألقى المخرج أندرو دومينيك باللوم في الرد على الجمهور الأمريكي قائلاً: «لقد كرهوا الفيلم»، متابعا: «نحن الآن نعيش في وقت من المهم فيه تقديم النساء على أنهن متمكنات، ويرغبن في إعادة تقديم مارلين مونرو كامرأة تتمتع بالتمكين، هذا ما يريدون رؤيته، وإذا لم تُظهر لهم ذلك، فإن ذلك يزعجهم، وهذا غريب نوعًا ما لأنها رحلت عن العالم، والفيلم لا يحدث أي فرق بشكل أو بآخر».

مخرج «Blonde» عن الهجوم عليه: «لا أريد أن أكتب قصصًا قبل النوم»

وأضاف: «ما يقصدونه حقًا هو أن الفيلم استغل ذكراهم وصورتهم عنها، وهو أمر عادل بما فيه الكفاية، الفكرة الكاملة للفيلم إنه يحاول أخذ الأشياء المألوفة لديك وقلب المعنى من الداخل إلى الخارج، ولكن هذا ما لا يريدون رؤيته».

وكان «دومينيك»، حذر في وقت سابق من أن الفيلم سوف «يسيء إلى الجميع»، وأشار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي إلى أن عشرات الملايين من الأشخاص قاموا بمشاهدة الفيلم على «نتفليكس»، وألقى باللوم على الأفلام الأمريكية التي أصبحت أكثر تحفظًا، على حد تعبيره، قائلا: «لا أريد أن أكتب قصصًا قبل النوم».

«فيلم خيالي عنيف».. هجوم نقدي على فيلم «Blonde»

وواجه الفيلم بعد عرضه موجات عاتية من الهجوم على صناعه بسبب الطريقة التي قدم بها الممثلة الراحلة مارلين مونرو، حيث وصفه أحد النقاد بأنه «مروّع جدًا»، بينما قال آخر أنه «فيلم خيالي عنيف»، ويرى ثالث أنه «لا يعيد تصوير مونرو مرة أخرى فحسب، بل يبرز إيذائها ونكرانها للذات».