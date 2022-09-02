آنا دي أرماس غاضبة من تصنيف فيلم «Blonde» للكبار: لا أفهم السبب

أبدت الممثلة آنا دي أرماس استياءها من تصنيف فيلمها المنتظر «Blonde» للمخرج أندرو دومينيك، الذي تجسد خلاله حياة أيقونة هوليوود الراحلة مارين مونرو، لـ «NC-17» أي غير مناسب للمشاهدين أقل من 17 عاما، على منصة «نتفليكس» المقرر طرحها خلالها في 28 سبتمبر الجاري، بعد مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر.

وعلقت آنا دي أمارس على تصنيف الفيلم، «لا أفهم سبب حدوث ذلك»، متابعة: «يمكنني أن أخبرك بعدد من العروض أو الأفلام الأكثر صراحة مع محتوى جنسي أكثر بكثير من الفيلم، ولكن لسرد هذه القصة من المهم إظهار كل هذه اللحظات في حياة مارلين التي جعلتها ينتهي بها الأمر كما حدث، كان ذلك بحاجة إلى شرح»، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

بطلة فيلم «Blonde»: لم أقلد مارلين مونرو في الفيلم

وتعترف الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، بأن الفيلم كان يجب أن يغطي جميع الجوانب المريحة وغير المريحة في حياة نجم مارلين مونرو، وبالنسبة لـ«دي أرماس» كان الأمر أكثر من مجرد تقليد مونرو، قائلة: «لم تكن وظيفتي تقليدها، لقد كنت مهتمة بمشاعرها ورحلتها وانعدام الأمن لديها حتى صوتها».

وعن توقعات الناس عن الفيلم، أوضحت: «لا أعرف ما الذي يتوقعه الناس، لكن هذا بالتأكيد سيكون شيئًا مفاجئًا للغاية وسيصبح أكثر حميمية في حياة ورحلة نورما جين التي أصبحت نجمة السينما مارلين مونرو».

تفاصيل فيلم «Blonde»

فيلم «Blonde» مأخوذ عن رواية جويس كارول أوتس الأكثر مبيعا، من المقرر أن يعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي، يوم 8 سبتمبر الجاري، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم أدريان برودي، كزافييه صموئيل، جوليان نيكولسون، وليلي فيشر، وإيفان ويليامز، وتوبي هاس ، وديفيد وارسوفسكي، وكاسبار فيليبسون، ودان بتلر، وسارا باكستون، وريبيكا ويسوك، من إخراج أندرو دومينيك.