بينهم شقيق شهيد.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا من الضفة الغربية، غالبيتهم من الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ثمانية مواطنين من الخليل، و3 مواطنين من رام الله، وأربعة آخرين من بيت لحم، بينهم يزن يوسف حسن مناع فرارجة 24 عاما، وهو شقيق «عمر» الذي استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال في المخيم، فضلا عن شقيقين عدي 24 عاما، ومعاذ عصام أبو نصار 27 عاما.