أبو مازن يطالب القمة العربية بتشكيل لجنة لدعم فلسطين وفضح «الاحتلال»

قال محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، إنَّ إسرائيل دولة الاحتلال تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين وتتنكر للاتفاقات الموقعة مع فلسطين، مع استمرارها في ممارسات أحادية الجانب، متابعًا «لم تترك لنا خيارًا سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، نعم سنعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل مادامت لا تحترم شيئًا، ولا تأخذ اعتبار إلى أي شيء، خاصة تنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التي اتخذت قبل 7 سنوات، ونحن ننتظر التنفيذ من قبل إسرائيل ولا تفعل، نذهب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا».

محمود عباس يطالب القمة العربية بتنفيذ قراري 181 و194

وأضاف محمود عباس في كلمته بالقمة العربية 31 المنعقدة في الجزائر، أنَّ فلسطين تتطلع إلى دعم القادة العرب من خلال إصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى شرح الرواية العربية، مؤكدًا على أن الرواية العربية غائبة تمامًا بالغرب، وأن ما يسود بالغرب هو الرواية الصهيونية.

نستهدف اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين

واستطرد أنَّ اللجنة الوزارية العربية التي تأمل فلسطين في تشكيلها لابد وأن تستهدف تنفيذ مبادرة السلام العربية، والعمل على اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، إضافة إلى دعم فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، منوهًا إلى أنَّ هذا الطلب تمّ تقديمه منذ 11 عامًا ولم تتمكن فلسطين من الحصول عليه، معربًا عن آمال فلسطين المتعلقة بالدعم والجهود العربية في حصولها على العضوية الكاملة.

وأشار إلى ضرورة أن يشمل الدعم العربي منع نقل السفارات إلى القدس، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، متابعًا «نحن لا نتمتع بأي حماية، وإسرائيل تبطش بنا يمينًا وشمالًا، ولا أحد يردعها ويقول لها كفى، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر برعاية أمريكية بعام 2016، وبعدها بأيام بقدوم ترامب للحكم لحس هذا القرار وإلغاءه فورًا، مع أن أمريكا هي التي دعمت وأيدت هذا القرار من الألف إلى الياء، وكذلك القرارات 181 و194».

واستكمل: «كما قلت بخطاب سابق هناك 754 قرارًا صدرت من الجمعية العامة لم ينفذ منها قرار واحد، ولا قرار، وأنا أطالب بتنفيذ قرارين فقط 181 الذي قسم فلسطين و194 الذي يعطي اللاجئين حق العودة أو التعويض، وهما أيضًا كانا شرط قبول إسرائيل بعضوية الأمم المتحدة».