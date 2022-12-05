13 محورا جديدا تغير حركة النقل في الإسكندرية.. أحدثها «التعمير»

محور التعمير بالإسكندرية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ليس مجرد طريق مهم، بل هو حلقة في سلسلة متواصلة لشبكة طرق غيرت شكل عروس البحر الأبيض المتوسط، وأنقذتها من اختناق دام سنوات نتيجة الزيادة السكانية التي وصلت إلى 5.4 مليون نسمة، وترتفع في فصل الصيف إلى 6.1 مليون شخص، إضافة لمرور 50% من حركة تجارة مصر من الإسكندرية، بحسب تقرير وزارة النقل عن تخطيط تطوير منظومة النقل في المحافظة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن عمليات تطوير الطرق وحركة النقل داخل الإسكندرية والشبكة الخارجية لها، وأحدثها محور التعمير، وذلك وفقا لأحدث تقرير من وزارة النقل خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية.

تطوير الطرق في الإسكندرية

- تطوير الطريق السريع لـ4 حارة في كل اتجاه وإنشاء 10 كباري علوية.

- تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الصحراوي ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، وفصل حركة الشاحنات عن السيارات الملاكي، ما خفض نسبة الحوادث بنسبة 38%.

- تطوير الطريق من بوابة الإسكندرية حتى كارفور، وذلك بتطوير الكباري عليه نتيجة عدم القدرة لتوسعة الطريق نتيجة الزحف العمراني وكونها منطقة مخازن، أبرزها كوبري الكافوري.

- إنشاء محور المحمودية بطول 22 كم، بتكلفة 5 مليارات جنيه، وهو مواز لطريق الكورنيش.

- إنشاء 3 محاور تربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير.

- صيانة ورفع كفاءة محور 27 لرفع كفاءة ميناء الإسكندرية

- إنشاء محور 54 ومحور الدخلية.

- إنشاء كوبري 21 كم بتقاطع مع الساحل الشمالي.

تطوير الطرق الناقلة لخارج الإسكندرية

- إنشاء محور النوبارية 207 كم بـ4 حارات في كل اتجاه.

- إنشاء محور عمر سليمان، وهو عبارة عن 6 حارات في كل اتجاه ويتكامل مع محور التعمير بالإسكندرية.

- تطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد حتة السلوم بطول 800 كم ويدخل إلى الإسكندرية ويربط جميع موانئ مصر، بما فيها ميناء الإسكندرية الذي تتجاوز نسبة التجارة به أكثر من 50% من عمليات التجارة.

- تطوير محور التعمير الموازي للدولي الساحلي والمتجه إلى السلوم.

- تطوير وصلة الكافوري إلى برج العرب والطريق الساحلي.