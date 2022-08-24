«المحمودية» بالإسكندرية من عشوائية وقمامة إلى محور التعمير.. «مصر الحلوة»

«طرق غير ممهدة، عشوائية في الحركة، قمامة على جوانب الطريق حوَّلت المجرى المائي لترعة المحمودية إلى بركة من القمامة والنفايات» هكذا كان الوضع على طريق المحمودية الممتد في قلب الإسكندرية واصلا غربها بشرقها، إلا أن الكل كان يهرب من السير عليه لما به من عشوائية وخطورة على السيارات، ليتحول كل ذلك بالتطوير الذي شهده الطريق خلال السنوات القليلة الماضية، ليتحول من طريق يهرب الناس السير منه إلى محور التعمير وشريان الحركة في الإسكندرية.

تطوير محور المحمودية.. عملية قلب مفتوح لطرق الإسكندرية

التطوير الذي تم على الطريق أشبه بعملية جراحية في قلب به شريان مسدود، فما حدث في محور المحمودية يعكس إنقاذ شريان الحركة في قلب الإسكندرية من الموت بعد سنوات من الإهمال، ليصبح هذا الطريق هو المحور الرئيسي للحركة بجانب طريق الكورنيش وشارع أبو قير.

محور المحمودية نقلة نوعية في طرق الإسكندرية

محور المحمودية الجديد شكَّل نقلة نوعية في الإسكندرية كونه محورا مروريا يمر بعدد مناطق تنموية بطول 22.1 كم ويتكون المحور من 5 إلى 6 حارات مرورية لكل اتجاه مع تخصيص حارة للنقل العام الكهربائية، ويخدم المشروع 4 أحياء «المنتزه أول، شرق، وسط، غرب»، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

كل هذا جعل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يصف محور المحمودية بأنه مختلف عن محاور القاهرة، حيث أصبح طريقا ثالثا يضاف إلى طريق الكورنيش وشارع أبو قير.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية، أن المحور يربط غرب المدينة بشرقها في وسط المدينة في 10 دقائق فقط، لافتاً إلى أنه يوجد به 3300 عمود إنارة، بالإضافة إلى 7 كباري مخصصة للسيارات بالإضافة إلى 25 كوبرى مشاة، كل هذا جرى إنشاؤه في عامين ونصف.

حياة جديدة على محور المحمودية

المحور لم يكن مجرد طريق فقط، بل تجمل كل شيء به فأصبح هناك متنزهات والحفاظ على جانب من الترعة في منطقة العوايد حيث أصبحت تنزه مجاني للمواطنين يوازي التنزه على كورنيش بحر الإسكندرية بالإضافة إلى عدد من الكافيهات والمولات التجارية الجديدة.

مجمع عمراني بأراضي محور المحمودية

الحياة الجديدة على محور المحمودية احتاجت إلى ربط طرق جديدة به، وهو ما حدث بإنشاء محور أبو قير بالإسكندرية، والذي أكد محافظ الإسكندرية أنه بطول 16.3 كم وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وذلك بهدف ربط منطقة شرق الإسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة 837.5 مليون جنيه، لافتا إلى تفريع وصلة شرق المعمورة من المحور بطول 3.3 كم وبعرض 3 حارات لكل اتجاه للربط مع محور المحمودية، وربط منطقة شرق الإسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة 440 مليون جنيه.