معلومات عن محور التعمير بالإسكندرية بعد افتتاحه اليوم.. 9 حارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محور التعمير بالإسكندرية، والذي يشكل نقطة تحول لحركة المواطنين والتجارة في عروس البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد من وسط المدينة إلى غربها وامتداداً إلى منطقة سيدي كرير في الساحل الشمالي، فضلا عن ربطه المنطقة الصناعية في برج العرب بميناء الإسكندرية، ما يزيد من حركة التجارة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 10 معلومات عن محور التعمير بالإسكندرية، والذي سُمي أيضاً بـ«المشير فخري أبو ذكري»، وفقا لما تم إعلانه خلال الافتتاح اليوم، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية في الإسكندرية.

أهمية محور التعمير بالإسكندرية

تبرز أهمية محور التعمير بالإسكندرية باعتباره بداية لإنشاء وتطوير شبكة طرق خدمية لمحافظة الاسكندرية، عن طريق ربط محور التعمير بالطريق الدولي الساحلي وطريق برج العرب الكافوري من خلال طريق محور ماريا، وربط محور التعمير بطريق «القاهرة- الإسكندرية الصحراوي»، والمسمى بـ«القوس الشرقي»، والبدء في إنشاء محور التعمير الجديد والربط مع طريق حسن علام.

أرقام عن محور التعمير بالإسكندرية

- مساحته 35 كيلو مترا.

- 9 حارات مرورية في الجانب الواحد، تتمثل في 5 حارات للسيارات العادية، و4 للنقل الثقيل.

- سرعة القيادة 120 كم/ الساعة للحارة السريعة.

- سرعة القيادة 80 كم/ الساعة للحارة البطيئة.

- يربط المناطق الصناعية في برج العرب مع ميناء الإسكندرية.

- به 1600 عمود إنارة، و775 عمود إنارة كاشفة «High Mast»، لإضاءة المحور.

- يحوي 2000 نخلة، و2600 شجرة زيتون.

- 6 دورانات عكسية حرة.

- 15 نقطة تقاطع حر.