رئيس حزب الجيل: تحديات إنشاء محور التعمير كشفت عبقرية المهندس المصري

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بافتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير «محور المشير فؤاد أبو ذكرى»، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، حتى طريق «سيدي كرير - مطار برج العرب»، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأكد «الشهابي» أن محور التعمير خلفه جهد كبير وأفكار عبقرية من المهندسين المصريين، وهو ما يؤكد تفوق مصر في أعمال البناء والعمارة كما تفوق الفراعنة فيها في الماضي.

وتابع رئيس حزب الجيل، أنه بجانب ذلك يبلغ طول المحور 3.5 كيلومتر وهي مسافة طويلة تحتاج إلى جهد كبير، فضلا عن أن معالجة المشكلات التي أظهرتها دراسة التربة أبرزت قدرة المهندسين المصريين على حلها.

وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي واجهت إنشاء محور التعمير هي كيفية الإسراع بهبوط الرمال لكي يكون صالحا للاستخدام، فتم وضع ألواح للإسراع بالهبوط بلغت 160ألف عمود رمل بأطوال 2.4 مليون متر طولي قطر 45 سم رمل وذلك لامتصاص الطين وتم قياس سلوك الرمل، وقبل ذلك تبين عند فحص التربة وجود مسار مصرف القلعة للصرف الصحي فتم تكريكه بأعماق تتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

واستكمل، أن مكان مصرف القلعة شهد إنشاء جزيرة مساحتها خمسمائة فدان في المياه ناحية محرم بك ستكون أجمل جزيرة نباتات في العالم، وكذلك تم إنشاء ممشى أهل مصر وعلى جانبيه كافيهات ومحال وغيرها وليس هذا فقط ولكن على طول المحور توجد مناطق تنموية متعددة.