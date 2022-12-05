«التصديري للصناعات الهندسية»: لقاءات مع 60 شركة استيراد في موريشيوس

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البعثة التجارية المصرية التي تضم 10 شركات، تمكنت من عقد لقاءات مع 60 شركة ومستورد من دولة موريشيوس، وذلك في إطار خطة المجلس التصديري لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية والتواجد بالبعثات التجارية في أسواق القارة الأفريقية.

رغبة حقيقية من قبل الشركات والمستوردين

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة المصرية، إن اللقاءات كشفت عن رغبة حقيقية من قبل الشركات والمستوردين من موريشيوس لزيادة وارداتهم من السوق المصرية من المنتجات الهندسية المختلفة، حيث لاقت العروض المصرية قبول كبير خلال اللقاءات ويجري التوافق خلال الساعات المقبلة بين الشركات والمصانع المصرية ونظيراتها لتوقيع عقود تصدير.

وأوضحت مي حلمي أن الفعاليات شهدت حضورا مكثفا من الجانب الموريشي، أبرزهم وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الخارجية «الان جانو»، ووزير التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سوميلدات بولا، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إرماج راميتال والمستشار الاستراتيجي لمجلس التنمية الاقتصادية أرفين راد كريشنا ورئيس غرفة التجارة والصناعة الموريشي نامينا هاردوار وسكرتير عام غرف التجارة والصناعة الموريشية، د. يوسف إسماعيل.

وأشارت إلى مشاركة القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، مستشار نوران عبد الحكم والتي ساهمت في تسهيل عمل البعثة في موريشيوس.

تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

واختتمت أن المجلس يسعى إلي فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدة تركيز المجلس على السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقية واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الإفريقية.