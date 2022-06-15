المجلس التصديري للملابس: الدولة قدمت تمويلا كبيرا لتطوير القطاع

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنها تؤيد ما جاء في وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مشددة على أنه لولا السنين الصعبة التي عاشتها مصر بعد الثورة، لشهدت إقامة العديد من المشروعات التي كان يجري الحديث عنها منذ 2009، مؤكدة أن مشاريع البينة التحتية التي تمت في مصر جاءت بالاشتراك مع القطاع الخاص.

إعادة هيكلة في الغزل والنسيج

وأضافت «بشارة» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عمل على إعادة هيكلة قطاع الملابس في قطاع الأعمال والتطوير يجري في كفر الدوار ومختلف الأماكن لإعادة الصرح العظيم في الغزل والنسيج الذي تملكه مصر إلى مكانته مرة أخرى، مشدد على صعوبة إعادته عن طريق القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر ستسخدم أكبر ماكينات للغزل والنسيج في العالم إضافة إلى التعاقد مع شركة خاصة من أجل تسويق القطن المصري.

تمويل عالي للقطاع

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الدولة قدمت تمويلًا كبيرًا في قطاع الغزل والنسيج والملابس من أجل إصدار الملابس الجاهزة الفترة المقبلة وتصديرها للعالم، مشيرة إلى أنه جار التعاون أجهزة الدولة لتسهيل التصدير الفترة المقبلة للتغلب على أي مصاعب، لأن تذليل المصاعب سيعمل على تصدر مصر قطاع الملابس مثل بنجلادش وهند وغيرها من الدول المختلفة.