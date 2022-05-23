المجلس التصديري للصناعات الهندسية: تدريب الشركات على دراسة الأسواق الدولية

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، دورة تدريبية بعنوان «دراسة الأسواق الدولية وتحديد العملاء»، بالتعاون مع TRAIN - Egypt، في إطار دور المجلس التصديري لتوعية الشركات المصدرة باحتياجات الأسواق الدولية، وكيفية توقيع وعقد الصفقات الخارجية.

المدير التنفيذي للمجلس: وضعنا رؤية وخطة عمل لتوعية الشركات باحتياجات الأسواق الدولية

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إنَّ المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات الأسواق الدولية، والدخول إلى الأسواق الجديدة، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم.

وأضافت «حلمي» في بيان صادر عن المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية اليوم، أنَّ خطة العمل التي تم وضعها تستهدف تحقيق استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالصادرات الوطنية، وستنعكس على صادرات مصر بالإيجاب.

نستهدف الدخول في أسواق جديدة.. تحديدا بدول أفريقية

كما أشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق الجديدة، خاصة وأن هناك استجابة من بعض الأسواق في أفريقيا، حيث جرى توقيع عدة اتفاقات بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول مثل زامبيا و نيجيريا، وذلك ضمن خطة المجلس لاستهداف الأسواق الجديدة.

إطلاق بعثة تجارية ضخمة إلى أنجولا تضم القطاعات الهندسية

كشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، عن استعداد الأخير لإطلاق بعثة تجارية ضخمة إلى أنجولا تضم القطاعات الهندسية التي تستوردها الأخيرة، وهي كالتالي؛ «الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والطلمبات والمراجل والمحركات، ووسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ، والآلات والمعدات، ومكونات السيارات، والآلات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن».