المركز المصري للدراسات: التعامل مع العشوائيات من أهم إنجازات الدولة المصرية

قال مصطفى عبد اللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ تعامل الدولة مع ملف التنمية الحضارية يأتي من منطلق الدستور المصري الذي أقر بأن المسكن الكريم والملائم أحد حقوق الإنسان المصري، لذلك توجهت الدولة منذ عام 2014 نحو تطوير حالة العمران في مصر بالريف والحضر.

جهود الدولة في ملف التنمية الحضارية

وأضاف «عبداللاه»، خلال حوراه عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة انطلقت في ذلك الإطار من خلال عدة محاور، بينها إنشاء المدن الجديدة وتطوير عواصم المدن الكبرى والمحافظات بخلاف القضاء على العشوائيات الخطرة التي تعد من بين أهم النجاحات التي قامت بها الدولة، مشيرًا إلى أن العشوائية العمرانية تفشت منذ عشرات السنين.

وتابع أن الدولة منذ عام 2014 حاولت خلق حلول جذرية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن العشوائية العمرانية تكونت في المدن القديمة القائمة سواء في الوادي أو الدلتا بسبب عدم وجود توسعات خارجية خارج النطاق الضيق 7% التي يعيش عليها السكان في مصر، لذلك قامت الدولة بإنشاء المدن الجديدة تزامنا مع تطوير 20 مدينة، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 30 مدينة جديدة فضلًا عن إضافة 9 مدن في الفترة الحالية.

لدينا 14 مدينة ذكية

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر لديها 14 مدينة ذكية بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين وتوشكى الجديدة وغرب قنا، وغيرها، موضحًا أن المدن الجديدة هدفها مواجهة الزيادة السكانية التي نعاني منها في مصر.