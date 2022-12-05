نص قرار إطلاق اسم أبو العينين شعيشع على معهد أزهري في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، القرارًا رقم 3934، والخاص بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الإعدادي الثانوي بنين، تكريماً وتخليداً لذكراه.

نص قرار محافظ كفر الشيخ

وتضمنت المادة الأولى في قرار محافظ كفر الشيخ، الذي حصلت «الوطن» علي صورة ضوئية منه، إطلاق اسم فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الإعدادي الثانوي بنين تكريماً وتخليداً لذكراه، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يُخالفه من قرارات سابقة، وأكدت المادة الثالثة أنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

وكان المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، قد وافق فى جلسته المنعقدة، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي للبنين، بمدينة بيلا مسقط رأس القارئ الراحل، تخليداً لذكراه، وتكريماً له ولمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله والممتدة لأكثر من 70 عاماً.

نُبذة عن الشيخ أبو العينين شعيشع

جدير بالذكر، إن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922م، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

ودُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب فى جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.