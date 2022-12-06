1851 ناقلة نفط تعبر «قناة السويس» خلال 3 شهور

ارتفع عدد ناقلات النفط المارة في قناة السويس لـ1851 ناقلة خلال الربع المالي الأول من العام 2022-2023 «يوليو – سبتمبر»، من 1650 في الربع السابق له «أبريل – يونيو 2022» حيث سجل معدل المرور آنذاك 1650 ناقلة، بحسب بيانات هيئة قناة السويس الموردة في التقرير الشهري لـ«البنك المركزي المصري».

88.3 مليون طن من النفط

بلغ إجمالي الحمولة الصافية للنفط المار عبر القناة المصرية 88.3 مليون طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، من 75.3 مليون طن في الربع السابق له، بحسب التقرير، بينما بلغ عدد الناقلات الأخرى للبضائع 4402 ناقلة خلال الربع الأول من العام من 4148 في الربع السابق له، بإجمالي حمولة صافية 284.4 مليون طن من 267.9 مليون طن.

6253 ناقلة خلال الربع الأول

يشير التقرير إلى أن مجموع النوعين من الناقلات المارة عبر قناة السويس خلال الربع المالي الأول «يوليو – سبتمبر 2022» بلغ نحو 6253 ناقلة بإجمالي حمولة صافية 372.7 مليون طن.

نمو التجارة المارة في قناة السويس

بمقارنة الربع الأول من العام المالي الجاري، بالربع المماثل من العام المالي الماضي «يوليو – سبتمبر 2021»، يتبين ارتفاع عدد ناقلات النفط المارة عبر المجرى الملاحي، بالإضافة إلى الناقلات الأخرى، وإجمالي الحمولة الصافية للنوعين من الناقلات، ما يشير إلى تنامي التجارة المارة عبر قناة السويس خلال عام.