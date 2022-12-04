رئيس «قناة السويس»: نتوقع تحقيق إيرادات 7.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة شهدت عبور أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، وهي Ever atop، مشيرًا إلى أن غاطسها يوزاي عمارة مكونة من 5 أدوار.

عبور 2171 سفينة

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «في شهر نوفمبر، شهدت القناة عبور 2171 سفينة بزيادة 16% عن نوفمبر 2021، والحمولة 125 مليون طن بزيادة 10% عن السنة السابقة، والعائدات 708 ملايين دولار بزيادة قدرها 23%».

94% من سفن العالم تعبر قناة السويس

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «في السنة المالية الماضية، حققنا 7 مليارات دولار، وفي السنة المالية الحالية نتوقع أن نحقق 7.8 مليار دولار»، لافتًا إلى أنّ 94% من سفن العالم تعبر قناة السويس، إذ استهدفت قناة السويس الجديدة زيادة عدد السفن المارة وأن تكون مصر هي البديل الأول.