بسمة داوود: سعيدة بردود الفعل على مسلسل «إيجار قديم»

عبرت الفنانة بسمة داود عن سعادتها بردود الفعل على السوشيال ميديا بمسلسل «إيجار قديم»، معلقة: «سعيدة بردود الأفعال على مسلسل إيجار قديم، خاصة والمسلسل عائلي اجتماعي يناقش قضايا كثيرة موجودة في حياتنا اليومية».

بسمة داوود تتحدث عن شخصيتها في الونش

وكشفت بسمة داود عن شخصيتها في مسلسلها المقبل الونش: «بقدم في مسلسل مشوار الونش شخصية سارة وهي مصممة حفلات وزوجة محمود عبد المغني، وأتمنى المسلسل يعجب الجمهور».

وتابعت بسمة عن ردود الأفعال حول شخصية ريهام: «شاهدت اختلاف الجمهور على شخصية ريهام، وقابلت من يرى أنها تحافظ على كرامتها وتحفظ حقها، وآخرون رأوا أنها تضغط على خطيبها، وأعجبني هذا التباين في الآراء».

وعن التعاون مع فريق العمل: «كنّا نتعامل في التصوير وكأننا عائلة، وخطوة كبيرة لي أن أتعاون مع أستاذ شريف منير وأستاذة ميمي جمال، وأيضًا الكواليس كانت جميلة جدًا وحرص على ذلك المخرج طارق رفعت والمنتج كريم أبو ذكري».

أبطال مسلسل الونش

ويُشارك بسمة داود في بطولة مسلسل الونش النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق. كما بدأ ُعرض المسلسل على قناتي الحياة وأبو ظبي، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It.

معلومات عن مسلسل إيجار قديم

وفي مسلسل «إيجار قديم»، يُشارك بسمة في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.