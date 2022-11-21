هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية: «طالع عيني وأخضع لفحوصات طبية»

حالة من القلق الشديد، انتاب جمهور الفنانة هنا الزاهد، بعد أن شاركته صورة يديها عبر خاصية «الاستوري»، عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها مكان المحاليل والفحوصات الطبية التي أجرتها في لبنان حيث تتواجد هناك لتصوير مسلسل «سيب وأنا سيب».

مرض هنا الزاهد

وعلقت هنا الزاهد علي الصورة قائلة: «الناس اللي فكراني متدلعة في لبنان.. أنا طالع عيني ومكان المحاليل أهي.. شكرا».

مسلسل «سيب وأنا سيب»

وتتواجد هنا الزاهد، حاليا في لبنان لاستكمال تصوير مسلسل «سيب وأنا سيب» وينتمي المسلسل لنوعية مسلسلات الـ10 حلقات، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجين تنشب بينهما العديد من المواقف والخناقات الزوجية التي تتحول الي مواقف كوميديا، ويشارك في بطولة المسلسل، كلا من أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش.

وكانت هنا الزاهد، روجت للمسلسل أول فبراير عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»قائلة: «هنصور مسلسل سيب وأنا سيب لحد آخر شهر نوفمبر، والمسلسل هينتهي».

فيلم «بحبك» لـ هنا الزاهد

وحققت هنا الزاهد، نجاحا كبيرا بفيلم «بحبك» حيث ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية، وتصدر الإيرادات في شباك التذاكر في مصر وعدد من الدول العربية.

ويشارك في فيلم «بحبك»، مجموعة كبيرة من نجوم الشباب أبرزهم: تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، عزت زين، فرح الزاهد ومنة المصري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في حب فتاتين وتنشأ عدد من العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية.