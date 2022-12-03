تحول مفاجئ في علاقة شريف منير والشرنوبي بالحلقات الأخيرة من «إيجار قديم»

في تحول درامي مفاجئ، بدأت علاقة «رمزي» الذي يجسده النجم شريف منير، تتطور وتتحسن ‏مع «طارق» الذي يجسده النجم محمد الشرنوبي، خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل «إيجار ‏قديم»، وبعد أن كانت العلاقة بينهما متوترة طوال الوقت، وخلافاتهما مستمرة كـ«القط والفار» في الحلقات الأولى من المسلسل، بدأت العلاقة تتحسن بشكل كبير، وشعر كل منهما بحب ‏ومودة للآخر، خاصة بعد أن جمعتهما عشرة ومعايشة طويلة في الشقة محل الأزمة بينهما.‏

وبعد أن وقف طارق «الشرنوبي» بجانب رمزي «شريف منير»، خلال فترة مرضه، وذهابه معه ‏إلى المستشفى، أخذت العلاقة بينهما منحنى جديدا تماما، ليظهر كل منهما المحبة والمودة للآخر، ‏ويكشف مدى خوف كل منهما على الآخر، حتى أن «طارق» بدأ يتقبل نصائح «رمزي» له ويوافق ‏على تدخله في أموره الشخصية من باب النصيحة.

مسلسل «إيجار قديم»

‏ومن خلال الحلقات الجديدة للمسلسل، يسعى صناعه لنشر قيم وأخلاق حميدة، تسهم في ترسيخ ‏قيمة العلاقة بين الجيران والأصدقاء، وتثبت أن العشرة والعلاقات الإنسانية أبقى من أي ‏خلافات.‏

وكان صناع مسلسل «إيجار قديم» قد انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل بحضور جميع أبطاله ‏في أحد «لوكيشانات» مدينة أكتوبر، يوم الخميس الماضي، وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة ‏على منصة ‏«watch it»‏ خلال 5 أسابيع متواصلة، كما يواصل حصد الإشادات من الجمهور ‏والنقاد، لما يحمله من قضية اجتماعية بارزة تشغل شريحة كبيرة في المجتمع المصري وهي ‏قضية الإيجار القديم.‏

مسلسل «إيجار قديم» بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان ‏القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام ‏وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق ‏رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

وتدور أحداث مسلسل «إيجار قديم» في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات «‏ON» ‏و«‏ON drama» من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة «‏watch it»، وينتهي ‏العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع الجاري.‏