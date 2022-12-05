معلومات عن مدينة مشارف العامرية الجديدة.. 80 ألف وحدة سكنية على مرحلتين

مستقبل جديد ينتظر أبناء محافظة الإسكندرية بتحويل رقعة صحراء غرب المحافظة إلى جنة خضراء قادرة على استقبال المواطنين للعيش والعمل، وذلك بتعمير مدينة مشارف العامرية الجديدة، لتكون متنفسا للأهالي الذين عانوا لسنوات طويلة من الزحام ونقص الخدمات.

مدينة مشارف العامرية الجديدة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن مدينة مشارف العامرية الجديدة غرب الإسكندرية، وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية.

- مدينة مشارف العامرية الجديدة تضم منطقة صناعية متكاملة توفر آلاف فرص العمل للشباب والعاملين، بتكلفة تبلغ 36 مليار جنيه.

- أوشكت المرحلة الأولى من مدينة مشارف العامرية الجديدة على الانتهاء، استعدادا لتسكين الآلاف من قاطني العشوائيات، والتي تعد إنجازا ضخما ضمن الإنجازات الكثيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنهاء أزمة العشوائيات

- يستهدف مشروع مدينة مشارف العامرية الجديدة إنهاء أزمة العشوائيات التي تمكنت من تلك المنطقة لعقود طويلة، حيث يعتبر أكبر مشروع قومي بالإسكندرية، وواحدا من أكبر المشروعات القومية المتكاملة على مستوى مصر.

- مدينة مشارف العامرية الجديدة تضم منطقة استثمارية ومجمعا صناعيا به عدد من الخدمات المتكاملة التي يحتاج إليها رجال الصناعة والمستثمرون، بداية من وحدات صناعية مجهزة، وأيضا خدمات لوجستية وطرق ممهدة، ما يسمح بتوفير فرص للاستثمار والنهوض بالحياة الاقتصادية، كما أنها ستوفر فرص عمل للشباب.

إنشاء 30 ألف وحدة سكنية

- تقام مدينة مشارف العامرية على مرحلتين، الأولى بمساحة 550 فدانا، وتضم 964 عمارة سكنية بعدد 50 ألف وحدة، ومساحة 480 ألف متر مربع للأنشطة التجارية، بينما تقع المرحلة الثانية على مساحة 1000 فدان، وتتضمن إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، ومدينة صناعية بمساحة 490 فدانا.

- إنشاء محور عمر سليمان في مدينة مشارف العامرية، والذي يسمى «القوس الشرقي والغربي»، ويسهم في التقليل من التكدس والازدحام المروري في محافظة الإسكندرية.