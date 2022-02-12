بحيرة عين الصيرة تتحول لمزار عالمي بعد القضاء على العشوائيات

تحظى محافظة القاهرة، باهتمام كبير لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لها، وإزالة العشوائيات والشوائب التي لحقت بها، خلال عقود مضت، ومن ضمن المواقع التى تشهد أعمال تطوير، منطقة مصر القديمة، فهي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والتاريخية، التى تحظى بجذب سياحي إليها، ومن تلك المواقع الجاري تطويرها، بحيرة عين الصيرة في الفسطاط.

اشتهرت عبر العصور، بقدرتها على العلاج من الأمراض الجلدية، وتحولت فى الأعوام الأخيرة، إلى مستنقع وموقع عشوائي، ومرتع للحيوانات وعربات الكارو، وصرف صحي لسكان المنطقة، وتحول فضاؤها العام إلى مستنقع للحيوانات.

أكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، أن بعد قرار الدولة بتطوير القاهرة التاريخية، والقضاء على العشوائيات، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المناطق، تغير الوضع تماما، وجرى اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، بدأت بتكريك البحيرة وتدبيشها، لإعادتها للحياة مرة أخرى، وإزالة ما علقت بها من تلوث وشوائب، بعد سنوات طويلة من الإهمال، وجرى اتخاذ حزمة من الاجراءات والخطوات، لتحويل الموقع إلى مزار عالمي على أعلى مستوى، وهى كالتالي:

ممشى سياحي ومنطقة مطاعم

- تنسيق الموقع وزراعة أشجار النخيل وتشجير المكان بالكامل وإنشاء أماكن ترفيهية، وممشى سياحي حول البحيرة، ومنطقة مطاعم.

- رفع أكثر من 200 ألف طن مخلفات وقمامة من المنطقة، وإعادة تشكيل البحيرة، وتوسيع جوانب منها لتظهر بمظهر جمالي.

- عملت محافظة القاهرة على حصر العقارات في نطاق المشروع، وتم إزالة ما يقرب من 205 عقارات، وعدد من المقابر الخالية، التى استخدمها البعض حظائر للخيل.

- نقل السكان إلى وحدات بديلة، كتعويض للمستحقين من الأهالى.

تركيب نافورات لإضفاء مظهر جمالي

- تركيب 13 نافورة بإرتفاع 2.5 متر خلف المسرح

- تركيب 4 مجموعات مكونة من نافورة كبيرة بإرتفاع 8 متر وحولها 8 نافورات بإرتفاع 2.5 متر.

-اجمالى مساحة المشروع 63 فدان ومساحة البحيرة 24 فدان

-مساحة المسطحات الخضراء 39 فدان

- مساحة المبان من مطاعم وكافيهات 2 فدان

- مساحة ممرات المشأة 2 كم

- تم معالجة مياة البحيرة بعد ارتفاع نسبة الملوثات بهاو تطهيرها لتعود لسابق عهدها.

محور متحف الحضارة

- ومن المشروعات الملاصقة، إنشاء محور متحف الحضارة يشمل المشروع 2 كوبرى

- أول كوبرى هو عين الصيرة الذى يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى ويبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجها إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائرى.

- الثاني، يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثى والإمام الشافعى ويمر أعلى شارع الكردى ثم يستمر حتى المرور فوق كوبرى التونسى ليلتقى بطريق الاتوستراد.