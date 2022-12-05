«المنتزه درّة البحر المتوسط».. وجهة عالمية «صديقة للبيئة» لاستقبال 5 ملايين سائح سنويا

شهد حفل افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «المنتزه.. درّة البحر المتوسط»، حيث تضمّ المنتزه الشاطئ الأجمل، وتقع على مساحة 1.5 مليون متر مربع على طرف الشمال الشرقي للإسكندرية، حيث جرى تصميمها للأسرة الملكية المصرية بالعهد الملكي، ومع مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى تطوير شواطئ وحدائق قصر المنتزه، لاستيعاب ملايين الزوار.

تحويل المنتزه إلى وجهة سياحية عالمية

وأضاف الفيلم التسجيلي، أنّ أغسطس 2020، شهد صدور قرار رئاسي بتحويل المنتزه إلى وجهة سياحية عالمية، والاستعانة بخبرة كبرى البيوت العالمية لاستعادة بريق المنتزه كأكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط.

وتابع الفيلم التسجيلي، أنّ التصميمات التي وضعت لتطوير منطقة المنتزه، تمّت بصورة تتناسب مع الطبيعة المكانية للمشروع، واحترام الأشجار والزراعات والتي يصل عمرها إلى 120 عاما، حيث جرى تحويل المنتزه إلى حديقة عامة لخدمة 5 ملايين سائح مصري وأجنبي سنويًا.

المنتزة صديق للبيئة

وأوضح الفيلم التسجيلي، أنّ أعمال التطوير شملت شبكات إنارة وري وصرف وتغذية وحريق، وجرى تقسيم المنتزه إلى 5 مناطق رئيسية، أبرزها منطقة الاستقبال، التي شهدت وضع استراتيجية كاملة للحركة داخل المنتزه، بالتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، ومنع دخول السيارات إلى داخل الحديقة التاريخية، واستبدالها بالدراجات والسيارات الكهربائية الخفيفة.

ولفت الفيلم التسجيلي، إلى إنشاء جراج حضاري بسعة إجمالية بلغت 2278 باكية للسيارات، و14 باكية للأتوبيسات السياحية قرب بوابات وسور المنتزه، إضافة لإنشاء مبنى للزوار و4 مبانٍ للفنادق.

وتابع الفيلم، أنّه جرى الاستغناء عن الطرق الأسفلتية داخل المنتزة واستبدالها بطرق صديقة للبيئة من المواد الطبيعية، مثلالبازلت والجرانيت بإجمالي أطوال 18500 متر، مع احترام المسارات التاريخية بين الأشجار، وأشهرها غابات جزورينا الحمراء وطريق الفيكس وطريق الأروكاريا، إضافة إلى رفع كفاءة بوابات المنتزه وأسوارها بإجمالي 2600 متر طولي، إضافة للمنشآت المحيطة وأقدمها طاحون الهواء التي يعود تاريخها إلى محمد علي باشا.