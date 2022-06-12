9 معلومات عن قطار الملك فاروق بعد وضعه في متحف المنتزة «صور»

أنهت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، إعادة ترميم قطار الملك فاروق، بعد مرور 70 عاما على إيقاف تشغيله، حيث تم إعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية، مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، حيث تم تسييره عبر خط (القاهرة - الإسكندرية)، لوضعه في متحف المنتزة بالإسكندرية، موضحة أن هذا القطار التاريخي، تم تشغيله أيام حكم الملك فاروق لمصر.

«الوطن» ترصد 9 معلومات عن قطار الملك فاروق

1- قطار الملك فاروق تم إيقاف تشغيله منذ 70 عاما.

2- قطار الملك فاروق يتكون من عربتين تستوعبان 40 راكبا.

3- قطار الملك فاروق مزود بمقاعد مريحية متنقلة.

4- يمكن تحويل عربات قطار الملك فاروق إلى صالونات صغيرة.

5- قطار الملك فاروق به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق.

6- يوجد مطبخ بقطار الملك فاروق.

7- صممت أنظمة الإنارة بقطار الملك فاروق بواسطة أضواء الفلورسنت.

8- وضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط.

9- يحتوي قطار الملك فاروق على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل.

قطار الملك فاروق خارج الخدمة ما يقرب من 70 عاما

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن قطار الملك فاروق خارج نطاق الخدمة منذ ما يقارب من 70 عام، ولم يعمل سوى عامين فقط، مؤكدا أنه في ذلك الوقت أصبح خردة بعد توقفه لفترة كبيرة، ولكن قامت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية بعمل عَمرة شاملة له لإعادة تسييره على القضبان لوضعه في متحف المنتزه بالإسكندرية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل ورش الصيانة، للحفاظ على العاملين والفنيين.