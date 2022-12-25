7 حوادث أبكت المصريين في 2022.. أبرزها واقعة «الأشقاء الثلاثة» بدمياط

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء العام، الذي شهد عدة وقائع أدمت لها القلوب، وذرفت عليها العيون دماءً بدل الدموع، منها من كان عائدا لقضاء الإجازة برفقة عائلته، ومنهم من كان ذاهبًا للعبادة، ومنهم من كان في رحلة صيفية.. وغيرها من المواقف المختلفة، لكن جميعها كان لها نفس المصير، وكأنهم اتفقوا على الرحيل بهذه الطريقة المؤلمة.

في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، بينما كانت الأم تستعد لاستقبال أبنائها الثلاثة «الأطباء» القادمين من جامعتهم لقضاء العيد برفقتهم، وقع حادث مأساوي في إحدى قرى محافظة دمياط نتيجة سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق «الإسماعلية- العريش»، أسفر عن مصرع الأشقاء الثلاثة، الذي طال غيابهم عن المنزل بسبب دراستهم في كليتي الطب والصيدلة، وطال انتظارهم لدى الأم، إذ يخيم الحزن والألم على الأهالي في مشهد مؤلم لحظة تشييع جثاميهم في جنازة واحدة.

حادث أطباء الشرقية

مازال الحزن يخيم على كليات الطب بمختلف أماكنها، لتفقد 4 آخرين من أطباء المستقبل بالطريقة ذاتها، في حادث مأساوي بمحافظة الشرقية، أصدقاء اجتمعوا على الود والمحبة والموت معا، في ذات يوم اتفق الأصدقاء الأربعة على الذهاب لكليتهم لقضاء يوما بها قبل بدء الدراسة، غافلين عن أنه وداعهم الأخير، وحال عودتهم لبلدتهم، سقطت سيارتهم بترعة الحسينية، أسفر عن مصرعهم غرقا.

ضحايا حادث بلطيم

لم تكتمل فرحتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وحماسهم بالانطلاق إلى المصيف بعض الوقت إثر امتحانات شاقة عليهم، وحال استقلالهم سيارتهم الملاكي ووسط لحظات السعادة الخاطفة، زُهقت أرواحهم في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، قرب مدخل شاطئ النرجس في مصيف بلطيم، وشيع الأهالي 4 جثامين لشباب في عمر الزهور وسط حالة من الحزن والألم.

حريق كنيسة أبو سيفين

في صباح يوم 14 من شهر أغسطس الماضي، استعد أهالي منطقة إمبابة للذهاب لكنيسة أبو سيفين في المنطقة ذاتها، لتأدية طقوس الصلاة، لم تمر سوى ساعات قليلة وحال انشغالهم بالصلاة نشب حريق مروع داخل القاعة نتيجة ماس كهربائي في أحد التكيفات دون أن يراه أحد، أسفر عن مصرع ما يقرب من 45 شخصا، من بينهم أطفال صغار وعائلات كاملة، خيم الحزن على الأهالي للفاجعة الكبرى التي سيطرت على قلوبهم، وعرف إعلاميا بـ«ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين».

حادث أتوبيس عزبة النخل

وفي بداية شهر ديسمبر الجاري، بينما يزدحم الأهالي في منطقة عزبة النخل بعين شمس، منهم من كان يجلس على بضاعته لبيعها، ومنهم من خرج للتنزه برفقة أفراد أسرته، إذ فوجئ الجميع بصراخ عالٍ ومناداة لأحد سائقي الأتوبيس «حاسب حاسب»، لكن القدر حكى كلمته الأخيرة في حياة بعض الأشخاص، ليدهس الأتوبيس 4 أفراد سقطوا ضحايا الحادث وإصابة 10 آخرين، وذلك كان نتيجة اختلال عجلة القيادة لحظة نزوله من على الكوبري، إذ يفقد السائق سيطرته على القيادة ويدهس الأهالي ومن بينهم أطفال.

ضحايا حرائق الشقق السكنية

في الساعات الأولى من مساء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، ووسط هدوء وسكينة الليل، اشتعل حريق هائل في إحدى شقق منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة نتيجة حدوث ماس كهربائي، والتهمت النيران جدران الشقة وأحرقت معها قلوب الأهل والجيران وسكن الحزن قلوبهم، بعد أن تسبب في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

لم يتوقف قطار الحرائق خلال هذا العام، وسقوط ضحايا وذلك نتيجة ماس كهربائي، إذ نشب حريق مروع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر، أسفر عن اختناق طفلة داخل الحريق، بينما حاول الأب إنقاذ باقي أبنائه وخلال محاولته لإلقاء ابنه للأهالي، سقطا سويا ولقيا مصرعهما، وكأن القدر يقول لهم لا مفر من الموت في هذا اليوم، فهربا من النيران إلى الموت.