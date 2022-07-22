صور ضحايا حادث بلطيم.. قرروا قضاء الإجازة في المصيف بعد امتحانات الثانوية

لم تكتمل فرحتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة وقرارهم بالانطلاق إلى الساحل الشمالي لقضاء بعض الوقت إثر امتحانات شاقة وطويلة، ووسط لحظات السعادة الخاطفة، زُهقت أعمارهم في حادث سير أثناء استقلال سيارتهم الملاكي على الطريق الدولي الساحلي في كفرالشيخ، قرب مدخل شاطئ النرجس في مصيف بلطيم.

وكان 4 طلاب لقوا مصرعهم، فجر اليوم، في اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، على الطريق الدولي الساحلي في كفرالشيخ وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث عقب ورود بلاغ من الأهالي.

مصيف بعد امتحانات الثانوية العامة

ضحايا الحادث هم طلاب في الثانوية العامة، فقدوا حياتهم أثناء توجههم إلى المصيف للاستمتاع بإجازة نهاية العام الدراسي، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء من امتحانات الثانوية.

4 طلاب بالثانوية العامة

الطلاب الأربعة هم «عبدالرحمن درغام مخلوف 18 سنة، زياد الشربيني فؤاد 18 سنة، عبدالرحمن مسلم 18 سنة، وأحمد زغلول عبدالعزيز 18 سنة».

وتم إيداع جثامين الطلاب الأربعة في مستشفى بلطيم النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدر قرار تسليم الجثامين لذويهم.