أبو الغيط يتابع مع وزير شئون القدس تنفيذ قرارات «قمة الجزائر»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، محذرا من مغبة التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين بمقر الجامعة، مع وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية الدكتور فادي الهدمي، لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الجزائر.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر جامعة الدول العربية أوائل العام المقبل، حيث استمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني في هذا الشأن بهدف أن يخرج المؤتمر بنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها.

أبو الغيط يشدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

ونقل «رشدي»،عن أبو الغيط إشارته إلى ما تمارسه قوات الاحتلال من عنف منفلت سيكون من شأنه دفع الأوضاع الى الانفجار، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو حماية أبناء الشعب الفلسطيني.