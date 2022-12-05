الأحزاب السياسية تشيد بافتتاح الرئيس السيسي «محور التعمير»: مصر تتحدى الصعاب

إشادات واسعة من الأحزاب والسياسيين بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في محافظة الإسكندرية، من بينها محور المشير فؤاد أبو ذكري «محور التعمير».

وتحدث مسؤولي الأحزاب السياسية لـ«الوطن» عن أهمية افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية في محافظة الإسكندرية.

إشادة حزب التجمع

قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن افتتاح المشروعات الكبرى في مصر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، يعد تأكيدًا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي قادرة على تجاوز تلك الظروف، وأن هناك إرادة سياسية حاضرة، ونوعية ومتميزة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.

وأضاف «فؤاد»، أن هذه الإنجازات تحقق نقلة نوعية هائلة وتفتح آفاق تنموية جديدة تتفق مع الامتداد العمراني المنظم، الذي يراعي حقوق المواطن المصري في الحياة في تجمعات سكنية تليق بما نأمله في الجمهورية الجديدة.

وتابع مساعد رئيس حزب التجمع، أن هذه الجهود تأتي بعد سنوات طويلة من الحياة وسط العشوائيات والتكدس السكاني، ما يشير إلى أن الدولة كما تستثمر في الحجر، فهي حريصة أيضا على الاستثمار في البشر، والمؤكد أن مثل هذه المشروعات العملاقة تجعل الجميع أكثر تفاؤلا بالمستقبل.

افتتاح محور التعمير خلفه جهدا كبيرا

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أن افتتاح محور التعمير خلفه جهد كبير وأفكار عبقرية من المهندسين المصريين، ما يؤكد تفوق مصر فى الحاضر في أعمال البناء والعمارة كما تفوق الفراعنة فيها في الماضي.

واستكمل «الشهابي»، أنه بجانب ذلك يبلغ طول المحور 3.5 كيلومتر وهي مسافة طويلة تحتاج جهدًا كبيرًا فإن معالجة المشكلات التى أظهرتها دراسة التربة أبرزت قدرة المهندسين المصريين على حلها.

ولفت إلى أنه، كانت من أهم المشكلات التي واجهت إنشاء محور التعمير هى كيفية الإسراع بهبوط الرمال لكي يكون صالحا للاستخدام، وجرى وضع فيه ألواح للإسراع بالهبوط بلغت 160 ألف عمود رمل بأطوال 2.4 مليون متر طولى قطر 45 سم رمل وذلك لامتصاص مياه الطين، وقياس سلوك الرمل ومن قبل ذلك وجد عند فحص التربة وجود مسار مصرف القلعة للصرف الصحي، وجرى تكريك كله بأعماق ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن مكان مصرف القلعة جزيرة جرى بناؤه على مساحة 500 فدان في المياه ناحية محرم بك لتكون أجمل جزيرة نباتات فى العالم، وكذلك أنشيء معها ممشى أهل مصر وعلى جانبيه كافيهات ومحلات وغيرها، وليس هذا فقط ولكن على طول المحور توجد مناطق تنموية متعددة.

مشروعات افتتحها الرئيس السيسي في الإسكندرية

وجاءت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في الإسكندرية، كما يلي:

1. افتتاح مشروع تطوير محطة مصر في الإسكندرية.

2. افتتاح مشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية».

3. افتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري.

4. افتتاح كوبري الدوران بالخلف في العامرية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.