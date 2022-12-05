مميزات تليفزيون سامسونج الجديد OLED.. يناسب أي ديكور

تنتشر وسائل التكنولوجيا في جميع مجالات الحياه حولنا، فسهلت العديد من الأعمال، ويحرص معظم الأشخاص على اقتنائها، ولا سيما التلفزيونات الحديثة، التي ضمت داخلها العديد من المهام، كتليفزيون سامسونج الجديد OLED طراز S95B، الذي يضم عدة مزايا متطورة.

مميزات تليفزيون سامسونج الجديد OLED

يعمل تليفزيون سامسونج الجديد OLED، بأربع مزايا رئيسية، تتيح الاستمتاع، وسهولة الاستخدام، منها أنه يناسب أي ديكور وتاتي مميزاته كالتالي:

OLED

يتميز تليفزيون سامسونج الجديد OLED، عن باقي تلفزيونات OLED العادية، بعرض ألواناً تتراوح بين الأسود العميق والأبيض النقي وجميع الدرجات كاملة من مختلف الألوان الزاهية و الحيوية، بجانب احتوائه على تقنيةLED المتطورة ذات إضاءة ذاتية.

Neural Quantum Processor 4K

يعرض تليفزيون سامسونج الجديد OLED بدقة Neural Quantum Processor 4K، التي تعمل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدقة 4K المعززة بـشبكة عصبية، وقد تختلف المشاهدة باختلاف نوع المحتوى وتنسيقه احيانا.

LaserSlim Design

يشبه تصميم تليفزيون سامسونج الجديد OLED ذو الحواف البسيطة، والمظهر الخلفي النحيف بالليزر، فيتميز بسهوله تنسيقه مع أي ديكور، ولا شرط للتقيد بمساحة معينة.

Dolby Atoms

يعمل تليفزيون سامسونج الجديد OLED، بتكنولوجيا Dolby Atoms، مصاحب بمكبرات صوتية جديدة، التي تجعل الاشخاص بأنهم داخل العرض أو اللعبة، قد يختلف مكان المكبرات الصوتية حسب الطراز، حيث لا توجد القنوات العلوية في مقاس 50/43 بوصة.

صورة تليفزيون سامسونج الجديدOLED

تتميز صورة في تليفزيون سامسونج الجديدOLED، بتكنولوجيا Quantum HDR، التي توفر قوة السطوع، وعمق التباين، كما تم التتحقق من دقة الألوان، و دقتها من خلالPantone، ليتيح الاستمتاع باكثر من 2000 لون، بجانب تتميز صورته بعمق محسن العمق الحقيقي، وتوفر وضع Eye comfort المقدم بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لراحة العين.

اللعب خلال تليفزيون سامسونج الجديدOLED

يتيح تليفزيون سامسونج الجديد OLED، اللعب بأريحية، لأنه يتميز بخاصية +Motion،Xceleration،Turbo.

الصوت في تليفزيون سامسونج الجديدOLED

يحتوي تليفزيون سامسونج الجديدOLED على خاصية(OTS)، وهي عبارة عن خاصية الصوت المعتمد على تنقل و حركة الأجسام على الشاشة، بجانب عمله نظامQ-symphony، الذي يخلق تناغم بين التليفزيون و جهاز الصوت.