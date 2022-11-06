وزير الصناعة يبحث مع وفد «سامسونج» خطط توسع الشركة في السوق المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

قصة نجاح مهمة

وقال الوزير ان مشروع شركة سامسونج العالمية فى السوق المصري يعد احد اهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي حيث تلعب دوراً هاماً في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار فى السوق المصرى فى مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل احد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سمير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر سواء المحلية او الاجنبية وحل التحديات التي تواجه هذه المشروعات من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الصناعية في كافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتشجيع اقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة متميزة لزيادة صادرات الشركة لأسواق دول القارة الافريقية وذلك في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ، مشيرا الى ان تصديق 43 دولة من إجمالي 55 دولة افريقية على الاتفاقية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق الأفريقي والذي يمثل سوقاً واعداً للصادرات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث شهد الشهر الماضي إبرام أول صفقة تجارية في إطار الاتفاق بين مصر وغانا .

من جانبه أكد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على التوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة لاسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى سعي الشركة لإدخال منتجات جديدة للسوق المصري وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.

وأضاف ان الشركة تعد مساهماً قوياً في هيكل الصادرات المصرية وتحتل مرتبة متميزة في قائمة شركات الاجهزة الالكترونية المصدرة للأسواق الخارجية حيث تصدر الشركة 85% من انتاجها لاسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا.