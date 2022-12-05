المشدد 10 سنوات لمتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الواقعة في مايو الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا، بضبط المدعوة «ب. ع»، وبحوزتها مواد مخدرة من عدة أنواع ومبلغ مالي أثناء الترويج لها بدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهمة بحوزتها مخدرات

ووجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهمة إحراز جوهري مخدرين الحشيش والميثامفيتامين بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.