طبيب: تناول نسب عالية من الكافيين يسبب 8 كوارث للجسم.. احذرها

يلجأ الطلاب لتناول المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وذلك بنسب عالية عند اقتراب موعد الامتحانات وخلال فترات المذاكرة؛ للقدرة على السهر والتحصيل الدراسي اعتقادًا منهم بذلك، مما يكون له تأثير كارثي على أجهزة الجسم، وفقا لحديث الدكتور إسلام عبد العال، طبيب بمستشفى جامعة الزقازيق، والذي أكد أن الاستهلاك المتزايد والمستمر للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافية بأنواعه ومشروبات الطاقة، لها تأثير مدمر على أجهزة الجسم.

وأشار الطبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النسب الصحية للكافيين من 350 ملى إلى 400 ملي يوميا ويفضل أن تكون يوم بعد يوم، لافتًا إلى أبرز تأثيرات الكافيين المدمرة على الجسم، على النحو التالي:

- تؤدي زيادة استهلاك الكافيين إلى زيادة الإفرازات الحمضية داخل المعدة بالجهاز الهضمي مما يؤدى للقرحة وارتجاع المرئ.

يسبب السكرى والسمنة

- ونظرا لاحتوائها على كربوهيدرات وسكريات بنسب عالية تتجاوز الاحتياج اليومي، فأنها سببا رئيسيا في الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري.

- له تأثير مدمر على ضربات القلب التي تتسارع بشكل ملحوظ عقب تنال نسب عالية من الكافيين مما يضعف عضلة القلب.

صداع مزمن وأرق

- وكذلك تأثيرها المباشر على هشاشة العظام نتيجة احتوائها على بعض الأحماض الفسفورية.

- كما أنها تسبب صداعا مزمنا وأرقًا لاعتماد الجسم على كمية عالية من الكافيين لا يستطيع إنتاجها.

- يسبب ارتفاع الكافيين الحساسية لدى البعض عند تخطية نسب معينة.

- عادة ما يسبب القيء عند تهيج جدار المعدة، الذي يتحول لقيء مستمر يؤدي للجفاف ببعض الأحيان.

- كما أن اضطرابات نقص النسب العالية من الكافيين التى اعتاد عليها الجسم تؤدى للسلوك العدواني وقلة النوم.