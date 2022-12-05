«رياضة النواب» تخاطب الحكومة لتخصيص 6 آلاف متر لمديرية «شباب الإسكندرية»

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإعداد خطاب موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض مركز الشباب بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أسوة بما تم مع حالات مماثلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله بشأن عدم قيام شركة مريوط الزراعية بتسليم أرض مركز الشباب البالغ مساحتها 6 آلاف متر بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك بحضور مصطفى عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط وعدد من قيادات وزارة الشباب.

إصدار رخصة لإنشاء السور

وأكد النائب أحمد الشريف، أن الملعب المذكور يخدم آلاف الشباب ولا يوجد غيره بالمنطقة، مطالبا بإصدار الرخصة لإنشاء السور لسرعة البدء في تنجيل الملعب.

وردًا على طلب الإحاطة، أفاد المهندس هشام أنور أبو العطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بأن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ليس لديها مانع في توفير المساحات المطلوبة حال تقدم إحدى الجهات الحكومية بذلك وفقا لما هو متاح لديها وذلك لإقامة مشروعات ذات النفع العام في ضوء أحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ووفقا للضوابط الحاكمة لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020.

وتعقيبا على ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، طالب النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب بأن تقوم لجنة الشباب والرياضة بإصدار توصية موجهة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن تسليم أرض مركز الشباب بقرية الجلاء لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية طبقا للقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء «6000م لكل قرية كخدمات للقرى» أسوه بما تم مع حالات مماثلة، مشيرا إلى أنه تم البدء في إجراءات تسليم الأرض الخاصة بالمركز عام 2016، وذلك قبل حل مجلس إدارة الشركة وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نرمين بدراوي بشأن تخصيص مكان لإنشاء ملاعب وتجهيز الأماكن الحالية بالمعدات والأجهزة الرياضية اللازمة بقريتين الحرانية وزاوية أبو مسلم، إذ أوضحت أن عدد سكان قرية الحرانية يبلغ 40000 ألف نسمة وعدد سكان قرية زاوية أبو مسلم 80000 ألف نسمة رغم أن عدد الشباب في القريتين يمثل النسبة الأعلى للسكان، إلا أنه لا يوجد في القريتين أي ملاعب أو أماكن لممارسة الرياضة.

مخاطبة هيئة الآثار للموافقة على استصدار القرار

وردًا على طلب الإحاطة، أفاد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بأن مركز شباب الحرانية عبارة عن مبنى مكون من 2 طابق على مساحة 350 م وإدراجه ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة المبنى، وتسليم الموقع بتاريخ 5/10/2022 وجار حصر قطعة أرض مملوكة للدولة؛ تمهيدا لاستصدار قرار تخصيص لها تمهيدا لإنشاء ملعب، أما بالنسبة لمركز شباب زاوية أبو مسلم فهو عبارة عن مبنى إداري على مساحة 350م، وتم مخاطبة هيئة الآثار للموافقة على استصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض المجاورة تمهيدا لإنشاء الملعب.