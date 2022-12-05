«زراعة النواب» توصي ببناء أسوار حول السواقي: تمثل خطرا على المواطنين

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة، داخل الكتل السكنية، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر.

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وقال النائب حسن عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، إنّ منع المواطنين من إقامة أسوار حول السواقي يعرض المواطنين بقرى دائرته كفر سعد بدمياط للخطر الشديد ولاسيما الأطفال، منوهًا بوقوع حادث مؤخرا تسبب في وفاة طفل بسبب عدم وجود سور خول إحدى السواقي.

وطالب عضو مجلس النواب، بإجراء حصر شامل لكل المجموعات والسواقي بالقرى داخل الكتل السكنية بدائرة كفر سعد، والسماح للفلاحين ببناء سور حولها في حدود متر ونصف على سبيل المثال لحماية المواطنين من خطورتها.

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وأعلن ممثل وزارة الري، أن ما يتبع مصلحة الري الترع العمومية، أما السواقي والمجموعات الخاصة بالمزارعين فهي آلات ري في ملك المنتفع نفسه، وليست ملكا لمصلحة الري.

وكشف ممثل وزارة الزراعة، عن إمكانية تطبيق القرار رقم 615 لسنة 2016، على هذه الحالات، والذي يسمح بإنشاء مباني بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الري.

وعقب النائب حسن عبدالوهاب، عضو لجنة الزراعة، بضرورة تطبيق ذلك القرار على حالات الأهالي في دائرته، ليتمكنوا من بناء أسوار حول السواقي والمجموعات، وحماية أبناءهم من الخطر.

وفى ختام المناقشة، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بتطبيق القرار رقم 615 لسنة 2016، على هذه الحالات، والذي يسمح بإنشاء مباني بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الري.