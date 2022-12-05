«زراعة النواب» تعلن دعمها للمزارعين للحصول على أعلى عائد من القطن

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار العالمية ما يحمل الزراع بخسائر مالية.

زراعة النواب

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنّ جهود اللجنة في مناقشة مشكلة تدني أسعار توريد القطن، الشهر الماضي، أسفرت عن تحسن في أسعار القطن، خلال الفترة الأخيرة، وقيام الفلاحين بالتوريد، وأن اللجنة ستظل مساندة وداعمة للفلاح المصري حتى يحصل على أعلى عائد ممكن من محصول القطن، وكل حقوقه المشروعة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي رفعت أسعار كل المحاصيل عالميًا.

محصول القطن

وأوضح الحصري، أنّ الفلاح المصري يستحق منا كل الدعم، محذرًا من سقوط الفلاح وتوقفه عن الزراعة والإنتاج، حيث يكون هناك تهديد للأمن الغذائي.

ووجه الحصري، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، الشكر إلى القيادة السياسية على اهتمامها بتطوير منظومة القطن فى مصر، مشيرًا إلى أنّ الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن في منظومة القطن الجديدة وتطوير مصانع الغزل والتنسيج تعد خطوات جيدة، في طريق استعادة الريادة المصرية للقطن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات المصرية من الأقطان.

وأكدت لجنة زراعة النواب، في ختام اجتماعها، مواصلة متابعتها للأزمة خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهى تمامًا بعودة الأسعار العادلة للقطن، أسوة بالعام الماضي، وتماشيا مع الظروف العالمية التي تسببت في رفع أسعار كل المحاصيل، ومستلزمات الانتاج المطلوبة للزراعة.