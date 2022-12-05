العاهل الأردني يشيد بموقف إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمواقف إيطاليا والاتحاد الأوروبي الداعمة لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وجاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين.

تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وشدد عاهل الأردن، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

علاقات صداقة بين إيطاليا والأردن

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية والمستجدات بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة مع إيطاليا، وتعزيز التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، وأعرب العاهل الأردني، عن تقديره لإيطاليا على الدعم الذي تقدمه للأردن في القطاعات التنموية، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

تعزيز الشراكة بين إيطاليا والأردن

وتناول اللقاء، طبقًا لبيان الديوان الملكي، فرص تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار والزراعة والمياه، فضلاً عن مشاريع الطاقة والبنى التحتية، وأكد العاهل الأردني، أهمية تعزيز التعاون والربط الإقليمي، مجددًا التأكيد على ضرورة شمول الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية كمحفز أساسي لتحقيق السلام.