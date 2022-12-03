يوسف الحسيني: مصر متمسكة بثوابتها في القضية الفلسطينية.. والتنسيق مع الأردن مهم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ مصر متمسكة بثوابتها في الصراع العربي الإسرائيلي، إذ تؤكد دائما على حل الدولتين، وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية هي القدس الشرقية.

بنيامين نتنياهو يشكل الحكومة

وأضاف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «عندما نفكر في المتغيرات الراهنة نقلق لأن بنيامين نتنياهو يشكل الحكومة والانتخابات الأمريكية المقبلة ستسفر عن مرشحين هما دونالد ترامب وموقفه واضح من القضية الفلسطينية ويرى أن القدس هي عاصمة لاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما تسبب في مشكلات كبيرة».

وتابع الإعلامي: «وهناك مرشح آخر مرتقب، وهو من الزعماء الجمهوريين رون دي سانتوس والأزمة أنه أكثر تشددا من دونالد ترامب، إذ يرى أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، ويجب أن تفكر الجامعة العربية في السيناريوهات المقبلة، وخاصة إذا وصل دي سانتوس إلى الحكم لأن دونالد ترامب طيب بالنسبة لـ دي سانتوس».

تعزيز العلاقات بين مصر والأردن

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم كان مهما جدا، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، وهذا الوضع شديد الأهمية، كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات المنطقة وبخاصة تطورات القضية الفلسطينية، وتم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن لتقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، من أجل العمل على إحياء عملية السلام والتوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.