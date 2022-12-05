رئيس«عمال مصر» يبحث انضمام نقابة الإسعاف للاتحاد

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الاثنين، مع وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، وعدد من قيادات النقابة العامة، وذلك لبحث ترتيبات انضمام الأخيرة إلى الاتحاد العام ويكون تحت مظلته ضمن نقاباته العامة، بالإضافة إلى بحث الأطر القانونية لتنفيذ ذلك الانضمام.

اتحاد العمال

من جهته قال محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد يحرص على عقد اللقاءات الثنائية مع جميع التنظيمات النقابية، وذلك في إطار تقوية العمل النقابي المصري، بما يعود ويحقق الاستفادة للعاملين في جميع المجالات المختلفة وفي القلب منهم العاملون بالإسعاف.

وأضاف في بيان، أنّ اللقاء مع قيادات النقابة العامة للعاملين بالإسعاف شهد بحث ترتيبات انضمام النقابة لتكون تحت مظلة اتحاد العمال، وذلك في إطار سبل التعاون بين التنظيمات النقابية مثلما حدث مع نقابات هيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، وكذلك نقابة العلوم الصحية، موضحًا أنّ اللقاء تناول بحث الإجراءات القانونية اللازمة لانضمام النقابة العامة للعاملين بالإسعاف لاتحاد عمال مصر.

نقابة الإسعاف

من جانبه، ثمن وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، ما تناوله اللقاء وبحث آليات العمل المشترك بما يخدم الحركة النقابية ويحقق النفع والصالح العام للعاملين بالإسعاف، موضحًا أن اللقاء تطرق إلى سُبل التعاون وترتيبات الانضمام لكيان عريق مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والعمل تحت مظلته.

حضر اللقاء عدد من القيادات النقابية، منهم هشام رضوان، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وهشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية.