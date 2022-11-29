اتحاد العمال يناقش سبل تنمية الموارد واستغلال الأصول مع الاتحادات المحلية

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمسئولي وممثلي الاتحادات المحلية في المحافظات، لبحث ومناقشة أبرز الملفات العمالية المطروحة في هذه المرحلة والخاصة بتنمية الموارد واستغلال الأصول في ظل الإمكانات المالية المحدودة للاتحاد، وكذلك بحث كيفية الاهتمام بملف تدريب العامل وتطوير مهاراته بما يتناسب مع سوق العمل.

لقاء رئيس اتحاد عمال مصر مع ممثلي الاتحادات المحلية

وقال جبران، في بيان صحفي، اليوم، إنّ اللقاء مع ممثلي الاتحادات المحلية أسفر عن نتائج جيدة، موضحًا أن اللقاء جاء ضمن الاجتماعات الدورية التي يحرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على عقدها، للوقوف على آخر مستجدات ومتطلبات العمال بالمصانع والشركات والمؤسسات في ظل الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد العمال ضمن الحوار الوطني.

وأضاف: «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتهى من تجميع الرؤى المختلفة حول أبرز القضايا التي وصلت إلى الاتحادات المحلية والقواعد العمالية بهدف تقديمها خلال مناقشات الحوار، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع بحث كيفية تنمية موارد الاتحادات المحلية وكذلك الاستغلال الأمثل للأصول المهدرة التي لا يتم الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل».

مواكبة التطور والتقدم اليومي

كما تناول الاجتماع آليات تطوير منظومة التدريب العمالي في المهن المختلفة وذلك من أجل مواكبة التطور والتقدم اليومي الذي يحدث في العالم سواء على مستوى الصناعة أو متطلبات سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، وجهت القيادات العمالية التحية والتقدير، للجهود التي تبذلها القيادة السياسية من قرارات وإجراءات استباقية في وقت الأزمات حتى تساعد العمال والموظفين وكذلك أصحاب المعاشات والمهن والحرف اليومية على تحمل ظروف الحياة الصعبة في ظل تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث التي أثرت على اقتصاديات العالم.